【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新） 財金猛人追蹤 08:02 2021/12/10 分享： 12月16日，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行將會進行議息。雖然上述3間央行在今次議息會議保持息率不變的機會較大，但是繼新西蘭央行已展開紐元的加息周期後，市場預計，美、英、加拿大等央行也相繼啟動其貨幣的加息周期。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 精準策略師：2022危中有機 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 你可能感興趣 精準策略師：2022危中有機 00:01 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 知多啲 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 最新專欄文章 【2022展望】瑞士百達陳東：中國經濟增長料放緩 今日 【2022展望】瑞士百達陳東：中國經濟增長料放緩 【2022展望】跌完未呢？建銀趙文利：明年上闖28600點 2021/12/09 【2022展望】跌完未呢？建銀趙文利：明年上闖28600點 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法 2021/12/09 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 2021/12/09 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里股東趁反彈散水） 2021/12/08 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里股東趁反彈散水） 目標價 新西蘭央行 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 歐洲央行 英倫銀行 議息 銀行 港股 股票