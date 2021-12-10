【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新）

12月16日，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行將會進行議息。雖然上述3間央行在今次議息會議保持息率不變的機會較大，但是繼新西蘭央行已展開紐元的加息周期後，市場預計，美、英、加拿大等央行也相繼啟動其貨幣的加息周期。

...