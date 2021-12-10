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新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會

國際 16:15 2021/12/10

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新冠肺炎疫情持續超過一年，多國領袖先後表示需要與病毒共存，對抗疫情的同時如常生活及工作。面對不斷變種的新冠病毒，疫情反反覆覆，似乎短期間內難以結束。人們需要調整心態，以樂觀態度為未來疫情作準備。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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