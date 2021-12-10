新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 國際 16:15 2021/12/10 分享： 新冠肺炎疫情持續超過一年，多國領袖先後表示需要與病毒共存，對抗疫情的同時如常生活及工作。面對不斷變種的新冠病毒，疫情反反覆覆，似乎短期間內難以結束。人們需要調整心態，以樂觀態度為未來疫情作準備。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕 今日 馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕 【新冠肺炎】過重或痴肥感染者 重症及長期後遺症風險高 今日 【新冠肺炎】過重或痴肥感染者 重症及長期後遺症風險高 【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍 2021/12/09 【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍 【新冠疫苗】美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈 2021/12/09 【新冠疫苗】美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈 博索納羅反對衛生局提議 巴西允未打針旅客入境惹民憤 2021/12/09 博索納羅反對衛生局提議 巴西允未打針旅客入境惹民憤 你可能感興趣 馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕 今日 12:00 馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕 【新冠肺炎】過重或痴肥感染者 重症及長期後遺症風險高 今日 09:05 【新冠肺炎】過重或痴肥感染者 重症及長期後遺症風險高 【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍 18:48 2021/12/09 【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍 最新專欄文章 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 2021/12/04 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 美元主導地位 加密幣難取代 2021/11/27 美元主導地位 加密幣難取代 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 2021/11/20 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 假新聞 政治 疫情 傳染病 媒體 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國