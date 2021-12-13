【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 財金猛人追蹤 08:16 2021/12/13 分享： 遠東發展 （00035） 第二大收入來源為酒店相關業務（點擊圖片放大），旗下帝盛酒店集團在2022年財年上半年總收益按年增87.9%，而展望未來，遠東發展執行董事兼帝盛酒店總裁及執行董事邱詠筠指，集團在擴充規模上保持審慎態度，營運方面則保持主動性和足夠「貼市」，加上疫情下集團引入多款高科技設備，反而令集團競爭力不跌反升。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 財金猛人追蹤 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 遠東發展 未來3年141億等入帳 今日 遠東發展 未來3年141億等入帳 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 2021/12/11 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 2021/12/10 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 00:01 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 遠東發展 未來3年141億等入帳 今日 00:01 遠東發展 未來3年141億等入帳 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 16:33 2021/12/11 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 最新專欄文章 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 2021/12/11 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 2021/12/10 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 2021/12/01 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 酒店 創新科技及應用 中國市場 市場動向 疫情 黃金 邱詠筠 黃金海岸 大灣區 澳洲