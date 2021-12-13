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【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力

財金猛人追蹤 08:16 2021/12/13

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遠東發展 （00035） 第二大收入來源為酒店相關業務（點擊圖片放大），旗下帝盛酒店集團在2022年財年上半年總收益按年增87.9%，而展望未來，遠東發展執行董事兼帝盛酒店總裁及執行董事邱詠筠指，集團在擴充規模上保持審慎態度，營運方面則保持主動性和足夠「貼市」，加上疫情下集團引入多款高科技設備，反而令集團競爭力不跌反升。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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