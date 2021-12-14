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【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版）

財金猛人追蹤 13:23 2021/12/14

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道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑

通脹來襲，黃金為傳統避險及抗通脹工具之一，但由於黃金沒有利息派發之餘，部分投資黃金的渠道更需要收取存倉費、管理費等雜費，在2022年利息好大可能趨升的大前提下，金市表現受到影響。不過，道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受專訪時，料今年年底或未加息前，金價有望徘徊每盎斯約1,800至2,000美元水平。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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