【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版） 財金猛人追蹤 13:23 2021/12/14 分享： ▲ 道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑 通脹來襲，黃金為傳統避險及抗通脹工具之一，但由於黃金沒有利息派發之餘，部分投資黃金的渠道更需要收取存倉費、管理費等雜費，在2022年利息好大可能趨升的大前提下，金市表現受到影響。不過，道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受專訪時，料今年年底或未加息前，金價有望徘徊每盎斯約1,800至2,000美元水平。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新） 今日 【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新） 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：世茂債價大跌+「泵水」交易） 今日 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：世茂債價大跌+「泵水」交易） 你可能感興趣 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 17:53 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 14:20 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新） 今日 13:10 【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價（不斷更新） 最新專欄文章 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 今日 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 美國聯儲局 另類投資 ETF 珠寶 經濟 疫情 通脹 黃金 金價 加息