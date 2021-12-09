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告別默克爾 德國施政吹新風？

國際 21:52 2021/12/09

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對歐洲來講，德國政府換屆是大事，尤其新政府的組成變化相當大。主導執政聯盟的社民黨，在默克爾（Angela Merkel）主政16年中，有12年都是執政聯盟一員，政策應有一定延續性，惟執政盟友自民黨及綠黨，關心的議題及主張都大不同，新組合勢刷出不一樣的火花。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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