告別默克爾 德國施政吹新風？ 國際 21:52 2021/12/09 分享： 對歐洲來講，德國政府換屆是大事，尤其新政府的組成變化相當大。主導執政聯盟的社民黨，在默克爾（Angela Merkel）主政16年中，有12年都是執政聯盟一員，政策應有一定延續性，惟執政盟友自民黨及綠黨，關心的議題及主張都大不同，新組合勢刷出不一樣的火花。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 告別默克爾 德國施政吹新風？ 今日 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 你可能感興趣 告別默克爾 德國施政吹新風？ 今日 21:52 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 20:39 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 21:53 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 最新專欄文章 國金札記 - 3座大山壓頂 美科技股當災？ 今日 3座大山壓頂 美科技股當災？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 國金札記 - 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 2021/12/08 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 國金札記 - Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 2021/12/07 Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 政治 經濟 地緣政治 電動車 核能 風能 太陽能 默克爾 GDP 歐盟