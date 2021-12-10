  • 19°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

等港股反彈 不如吼A股

名家專區 2021/12/10

分享：

藍籌科技股ATMXJ昨普遍向好，支持港股3連升，恒指暫企穩二萬四關以上。惟今年以來港股仍累跌逾一成，為全球表現最差主要股市。相對之下，內地A股雖然慢熱，接近收復今年失地。不單買美股回報完勝港股，買A股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 阿里反彈受阻 美資即沽離場
2021/12/09
阿里反彈受阻 美資即沽離場
透視中港美 - 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀
2021/12/08
降準內銀慢熱 後市審慎樂觀
透視中港美 - 比亞迪跟跌 靜待低吸時
2021/12/07
比亞迪跟跌 靜待低吸時
透視中港美 - 中概股退市 演信心危機
2021/12/06
中概股退市 演信心危機
透視中港美 - 內外監管夾擊 中概股大出血
2021/12/04
內外監管夾擊 中概股大出血
港股 指數 A股 ETF 香港交易所（00388） 恩捷股份（深：002812） 寧德時代（深：300750） 貴州茅台（滬：600519） 新能源 人民幣

上一篇文章

廣汽跑贏大市MACD訊號買入

下一篇文章

木星資管Payne：2022年新興股市大反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版