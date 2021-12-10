等港股反彈 不如吼A股

藍籌科技股ATMXJ昨普遍向好，支持港股3連升，恒指暫企穩二萬四關以上。惟今年以來港股仍累跌逾一成，為全球表現最差主要股市。相對之下，內地A股雖然慢熱，接近收復今年失地。不單買美股回報完勝港股，買A股

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