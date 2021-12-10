等港股反彈 不如吼A股 名家專區 2021/12/10 分享： 藍籌科技股ATMXJ昨普遍向好，支持港股3連升，恒指暫企穩二萬四關以上。惟今年以來港股仍累跌逾一成，為全球表現最差主要股市。相對之下，內地A股雖然慢熱，接近收復今年失地。不單買美股回報完勝港股，買A股 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里反彈受阻 美資即沽離場 2021/12/09 阿里反彈受阻 美資即沽離場 透視中港美 - 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 2021/12/08 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 透視中港美 - 比亞迪跟跌 靜待低吸時 2021/12/07 比亞迪跟跌 靜待低吸時 透視中港美 - 中概股退市 演信心危機 2021/12/06 中概股退市 演信心危機 透視中港美 - 內外監管夾擊 中概股大出血 2021/12/04 內外監管夾擊 中概股大出血 港股 指數 A股 ETF 香港交易所（00388） 恩捷股份（深：002812） 寧德時代（深：300750） 貴州茅台（滬：600519） 新能源 人民幣