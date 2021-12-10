上證望六年高 中金入市首選 名家專區 2021/12/10 分享： 國企指數昨日逼近阻力位8700點，下一目標會是8850點，但內地股市更強，上證綜合指數升至近三個月高位，有望衝擊六年高位3731點，對於證券股而言是一個利好因素，加上中央明年政策是「穩」，更有利股市尋 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 2021/12/09 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 中字股實力談 - 耐世特被低估 今明年高增長 2021/12/09 耐世特被低估 今明年高增長 中字股實力談 - 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 2021/12/08 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 中字股實力談 - 中聯重科高息 撑過最壞時刻 2021/12/08 中聯重科高息 撑過最壞時刻 中字股實力談 - 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 2021/12/07 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 中共中央政治局 中金公司（03908） 中信証券（06030） 人民幣 板塊