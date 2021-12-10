上證望六年高 中金入市首選

國企指數昨日逼近阻力位8700點，下一目標會是8850點，但內地股市更強，上證綜合指數升至近三個月高位，有望衝擊六年高位3731點，對於證券股而言是一個利好因素，加上中央明年政策是「穩」，更有利股市尋

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