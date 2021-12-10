2022年新盤成交 料逾1.7萬伙

雖然每年統計未來一年可供銷售一手新盤，多會高達3萬伙水平，但實際的承接力又如何？唐榮翻查2013年一手銷售條例後的7年新盤成交數字，平均每年一手成交逾1.7萬伙左右。

附表顯示，每年一手銷售最多的一年是

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