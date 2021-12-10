2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 名家專區 2021/12/10 分享： 雖然每年統計未來一年可供銷售一手新盤，多會高達3萬伙水平，但實際的承接力又如何？唐榮翻查2013年一手銷售條例後的7年新盤成交數字，平均每年一手成交逾1.7萬伙左右。 附表顯示，每年一手銷售最多的一年是 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 繼續創新高 房策困局的年代 2021/12/09 繼續創新高 房策困局的年代 專家樓論 - 官地轉讓 點解啟德特別旺 2021/12/08 官地轉讓 點解啟德特別旺 專家樓論 - 資助出售房屋 新勢力崛起？ 2021/12/07 資助出售房屋 新勢力崛起？ 專家樓論 - 移民盤多數賺錢離場 2021/12/06 移民盤多數賺錢離場 專家樓論 - 中港通關 仍難撐起舖租 2021/12/03 中港通關 仍難撐起舖租 發展商 地產 滾存量 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 中國海外發展（00688） 長實集團（01113）