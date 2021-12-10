【人幣與港股】人行前腳降準 後腳加準 （附港股後市及8大行解讀）

港股失守二萬四 市場轉觀望

恒指再度失守二萬四，港股裂口低開，再反覆下挫，是彈完了？還是10天從低位回升1100後，需要抖抖？或是恒指轉勢失敗？

從技術因素看，恒指自23175低位回升至昨日高位24324，短綫與阻力位24500已近（下降軌阻力25000），成交額1138億元，不算特別高，權重股方面，除了藥明生物 （02269） 跌勢較大之外，騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、友邦 （01299） 走勢未見轉差，整體呈觀望較明顯。

從影響港股因素而論，2021年似乎都離不開政策，回說今個反彈浪，乃來自降準預期及消息落地，政策由壓變鬆，或由緊變寬，一方面利好市場情緒，另一方面，也有利行業經營。

然而，人行周初公布下調存款準備金率，周尾又上調外滙存款準備金率，前腳放水，利好新經濟股、內銀內房，但後腳收水，人民幣升浪受阻，甚至有券商認為人民幣升浪呈階段性結束，或滙率政策拐點形成中，倘人民幣拐點形成中，持幣收息的朋友，便要留意此趨勢是否真的成立。至於持有中港資產相關的投資者，人民幣轉弱，這對於借外債的中資企業而論，可謂壓力回彈。今天港股表現中，多隻內房股呈先升後跌，新經濟股龍頭回吐。

對於人行加準的因由及影響，可參考下文的8大券商分析。至於政策對港股的影響，及恒指技術走勢,支持位,後市看法,請繼續瀏覽訂戶專享內容。

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