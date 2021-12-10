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【轉勢股】建銀國際：內房明年首季將見底

研究報告 12:53 2021/12/10

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內房股是2021年表現最弱的的板塊之一，受內地當局的監管影響融資，內房企業紛陷財困。市場關注內房股於明年能否轉勢，建銀國際指出，內地對房地產的政策方面已有改變，並預期明年首季內房板塊將見底。

...

欄名 : 大行有路捉

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