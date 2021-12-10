【轉勢股】建銀國際：內房明年首季將見底 研究報告 12:53 2021/12/10 分享： 內房股是2021年表現最弱的的板塊之一，受內地當局的監管影響融資，內房企業紛陷財困。市場關注內房股於明年能否轉勢，建銀國際指出，內地對房地產的政策方面已有改變，並預期明年首季內房板塊將見底。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 2021/12/03 【加息升温】鮑威爾此時「放鷹」非壞事（第二版） 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 2021/12/02 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 2021/11/30 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 2021/11/30 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 2021/11/29 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 地產 板塊 發展商