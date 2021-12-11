港股IPO失色 全球三甲不入 名家專區 2021/12/11 分享： 大型中概股滴滴出行（美：DIDI）上周突宣布計劃美股退市，尋求回港上市，加上美國證監會落實勒令不符審計監察要求的中概股退市細則，一度引發投資界對港股IPO大爆發的無限憧憬。 投資界對港股市場未來一、兩年 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 等港股反彈 不如吼A股 2021/12/10 等港股反彈 不如吼A股 透視中港美 - 阿里反彈受阻 美資即沽離場 2021/12/09 阿里反彈受阻 美資即沽離場 透視中港美 - 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 2021/12/08 降準內銀慢熱 後市審慎樂觀 透視中港美 - 比亞迪跟跌 靜待低吸時 2021/12/07 比亞迪跟跌 靜待低吸時 透視中港美 - 中概股退市 演信心危機 2021/12/06 中概股退市 演信心危機 港股 美股 A股 IPO 會德豐（00020） 香港交易所（00388） 三葉草生物－B（02197） 微創機器人（02252） 網易－S（09999） 中國中免（滬：601888）