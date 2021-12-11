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港股IPO失色 全球三甲不入

名家專區 2021/12/11

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大型中概股滴滴出行（美：DIDI）上周突宣布計劃美股退市，尋求回港上市，加上美國證監會落實勒令不符審計監察要求的中概股退市細則，一度引發投資界對港股IPO大爆發的無限憧憬。

投資界對港股市場未來一、兩年

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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