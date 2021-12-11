內地掀元宇宙投資熱 百度推「希壤」

元宇宙成為全球投資新路向，各大美國大型科技股爭相在元宇宙領域布局。中資科網股自監管新規後，盈利及估值大幅下調，未來盈利增長不如往日，紛尋求新增長引擎，元宇宙的出現或成為科企新的金路。

百度（09888）

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