內地掀元宇宙投資熱 百度推「希壤」 名家專區 2021/12/11 分享： 元宇宙成為全球投資新路向，各大美國大型科技股爭相在元宇宙領域布局。中資科網股自監管新規後，盈利及估值大幅下調，未來盈利增長不如往日，紛尋求新增長引擎，元宇宙的出現或成為科企新的金路。 百度（09888） ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 段永平周內 兩度撈底中概股 2021/12/10 段永平周內 兩度撈底中概股 交易講場 - 內地谷消費穩經濟 食品板塊尋寶 2021/12/09 內地谷消費穩經濟 食品板塊尋寶 交易講場 - 恒指大升 港股死而復生？ 2021/12/08 恒指大升 港股死而復生？ 交易講場 - 港股的尷尬困局 2021/12/07 港股的尷尬困局 交易講場 - 軟銀孫正義 4大連環不幸事件 2021/12/06 軟銀孫正義 4大連環不幸事件 元宇宙 中國 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 新世界發展（00017） 產品 遊戲 軟件