【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：留意內地物業收租對象股）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：「三桶油」將是賺價也賺息的股

曾淵滄指出，國際原油價格已超越每桶80美元的水平，與前年美國WTI期貨結算價為負值比較，真是令人嘆為觀止。隨着中國成功控制疫情恢復生產，西方國家則決定與病毒共存，也恢復生產，於是全世界的石油需求大幅增加。三隻國企石油股股價不但上漲，股息率也高，展望未來依然會是賺價也賺息的股。

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曾淵滄：長和有機會獲李嘉誠父子增持

曾淵滄指出，留意到李嘉誠父子不斷地高調增持長實集團 （01113） ，其股價已在去年9月中旬見底，至今反彈幅度近20%，雖然仍未能創52周新高，但是展望良好。數年前長實、和黃大改組之後，李嘉誠就不斷地增持長實股份，由當初的30%增持至今日的接近50%，相信一旦超越50%，很可能會暫停，改而增持長和 （00001） 。

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曾淵滄：2022年科網股反彈的可能性很高

曾淵滄指出，2021年公用股發揮了很強的避險價值，不但賺息也賺價，而在2022年，公用股是否仍有避險價值，得看科網股是否可以否極泰來。

「2021年結束了，恒指下跌14%。不過，逆市而升的板塊也不少，這包括公用股、基建股、資源股、海運股、高科技製造業股等。」

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曾淵滄：地產股逆市上升有因

恒指不斷地創新低，不過每一次創新低後很快地又反彈，而且真實情況是恒指成分股是處於個別發展，恒指之所以下跌是因為比重較高的科網股大幅下跌。

目前香港樓價處於高位，升不上也跌不下，不過不論樓價升跌，對本地地產股的股價影響似乎不大。本地地產股的股價也是個別發展的現象，並非同步升跌，這倒是相當有趣的現象。

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【名家談濠賭股】看好濠賭股 星級名家曾淵滄：最看好呢隻

曾淵滄表示，「相信中央不會禁止澳門開賭，中央關心的是貴賓廳，因為貴賓廳比較複雜，中央可能想就貴賓廳實施限制，但對於大眾化的中場則無咩問題。」

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【名家談板塊】曾淵滄點評 體育用品板塊

體育用品股板塊近日隨大市下挫，兩隻藍籌當中，以安踏 （02020） 表現最差，由今年高位計，回調幅度接近4成。星級名家、資深投資者曾淵滄早前在接受專訪時表示，「體育用品其實無咩技術含量，係好普通嘅消費品，純粹受惠經濟周期。由於無技術含量，升幅都會有限。」

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