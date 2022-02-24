【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（新增：14億人不能活在沒有騰訊的日子）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：14億中國人不能生活在沒有騰訊的日子

拜登上台之後，美國貿易代表戴琪多次指摘中國沒有完成2020年與特朗普簽下的中美首階段貿易協定，沒有買足美國要求的額外2,000億美元的產品，但與此同時，戴琪也公開說特朗普留下的關稅是今日美國高通脹的因素之一。

從這個角度來看，美國的關稅對中國已完全沒有打壓的作用，中國當然也沒有必要多買美國貨，更何況中國想買的美國高科技產品，美國根本就不願意賣給中國。 戴琪無計可施，日前就把騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 列為「惡名市場」...

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曾淵滄：實力雄厚內房具併購機遇

「三道紅綫」困擾了內房股好一段日子了。不過，形勢也開始明朗，部分內房股因此而得益，股價創新高，部分內房股股價也已大幅反彈。

有迹象顯示，多家內房企業的領導層開始認清形勢，面對現實，準備洽售手上優質物業，包括仍在發展中的物業及正在收租的物業，也有些內房企業更傳出賣盤.....

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曾淵滄：中型地產商將增加合作發展

政府土地供應在減少中，地價會愈搶愈貴，因此未來必有多家地產商合作成立財團參加招標，減低風險。

牛年恒指下跌21%，不過，中原城市領先指數卻上升5.3%，樓價跌不下，因此大部分地產股也一樣跌不下，而且股息率也不錯，因此本地地產股成了力托恒指的主要力量。

踏入虎年，許多人都會擔心加息，當然也擔心加息會影響樓價，中原城市領先指數在整個牛年是上升。但是，近幾個月則是連連下跌的，相信加息的陰影對樓價是有影響的。不過，近幾個月樓價下跌主要是二手樓，一手新盤仍未見到地產商減價促銷。

本地地產商與內地地產商最大的不同之處就是財力，內地地產商槓桿比例高，一遇上中央收緊貸款，馬上出問題。本地地產商就沒有這個問題，好些本地豪宅早已入伙仍未推出市場，這說明本地地產商財力雄厚，不急於套現。近日，多家本地地產商公布他們將於虎年推出的新盤，四大地產商......

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曾淵滄：留意內地物業收租對象股

內地疫情受控，商務物業的租金有回升的現象，以內地物業為收租對象的恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 公布業績皆不錯，大家也不妨留意同一類，以內地物業為收租對象的股。

如果內地商務物業的租金開始回升，九倉集團 （00004） 及越秀房託 （00405） 也是值得留意的收租股。九倉集團在香港及內地皆有業務，但以內地為主，香港業務以已經私有化的會德豐品牌經營.....

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曾淵滄：檢視優質反彈股 迎虎年

恒指於1月6日見底，迅速回升至兩個月新高位，優質的內房股是值得留意的，中央放水的效應開始顯示低位反彈，再上升的空間值得憧憬。

現在中央不但降準、減息，市場也傳出一些有利於房地產企業的利好政策因素。

與此同時，龍湖集團 （00960） 成功發行28億人民幣債券，息率不超過4厘，說明市場上也有些槓桿比例低的內房企業依然很健全。此外，碧桂園 （02007） 也成功發行39億港元可換股債券，息率低於5厘。

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曾淵滄：「三桶油」將是賺價也賺息的股

曾淵滄指出，國際原油價格已超越每桶80美元的水平，與前年美國WTI期貨結算價為負值比較，真是令人嘆為觀止。隨着中國成功控制疫情恢復生產，西方國家則決定與病毒共存，也恢復生產，於是全世界的石油需求大幅增加。三隻國企石油股股價不但上漲，股息率也高，展望未來依然會是賺價也賺息的股。

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曾淵滄：長和有機會獲李嘉誠父子增持

曾淵滄指出，留意到李嘉誠父子不斷地高調增持長實集團 （01113） ，其股價已在去年9月中旬見底，至今反彈幅度近20%，雖然仍未能創52周新高，但是展望良好。數年前長實、和黃大改組之後，李嘉誠就不斷地增持長實股份，由當初的30%增持至今日的接近50%，相信一旦超越50%，很可能會暫停，改而增持長和 （00001） 。

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曾淵滄：2022年科網股反彈的可能性很高

曾淵滄指出，2021年公用股發揮了很強的避險價值，不但賺息也賺價，而在2022年，公用股是否仍有避險價值，得看科網股是否可以否極泰來。

「2021年結束了，恒指下跌14%。不過，逆市而升的板塊也不少，這包括公用股、基建股、資源股、海運股、高科技製造業股等。」

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曾淵滄：地產股逆市上升有因

恒指不斷地創新低，不過每一次創新低後很快地又反彈，而且真實情況是恒指成分股是處於個別發展，恒指之所以下跌是因為比重較高的科網股大幅下跌。

目前香港樓價處於高位，升不上也跌不下，不過不論樓價升跌，對本地地產股的股價影響似乎不大。本地地產股的股價也是個別發展的現象，並非同步升跌，這倒是相當有趣的現象。

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【名家談濠賭股】看好濠賭股 星級名家曾淵滄：最看好呢隻

曾淵滄表示，「相信中央不會禁止澳門開賭，中央關心的是貴賓廳，因為貴賓廳比較複雜，中央可能想就貴賓廳實施限制，但對於大眾化的中場則無咩問題。」

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【名家談板塊】曾淵滄點評 體育用品板塊

體育用品股板塊近日隨大市下挫，兩隻藍籌當中，以安踏 （02020） 表現最差，由今年高位計，回調幅度接近4成。星級名家、資深投資者曾淵滄早前在接受專訪時表示，「體育用品其實無咩技術含量，係好普通嘅消費品，純粹受惠經濟周期。由於無技術含量，升幅都會有限。」

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曾淵滄指出，中國人民銀行正式降準，將為市場釋放1.2萬億元人民幣，市場多了一筆借貸，也意味着銀行多做了生意。中央經濟工作會議也預告2022年會再降準放水，市場錢多了，內地銀行股、券商股都值得留意。

詳見：曾淵滄 內銀券商股可吼

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曾淵滄：公用股形成強有力的反向現象

近一段日子相當有趣的現象是當恒指大幅回升、反彈時，公用股股價就下跌，當恒指大幅調整時，公用股股價就上升，形成強有力的反向現象。既然走勢反向，就成了對冲工具，與反向恒指ETF一樣的有對冲價值。不過，反向ETF只適合短期對冲，而長期持有公用股卻可以賺股息也賺股價。

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曾淵滄：抽新股要再等下（附曾淵滄揀收息股心法）

經過第三季的沉寂後，港股近日再度迎來新股上市潮，在第四季上市的譚仔 （02217） 、微創機器人 （02252） 上市後表現佳，或增添投資者抽新股的意欲。資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「抽新股都暫時未係時機，成個市道未復原，IPO都係唔好搞！」

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科技股可以撈？

曾淵滄表示，明年港股有機會回升，建議長綫投資者低撈科技股，包括ATMXJ，博明年翻身。

詳見：【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身

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詳細內容，可點擊：【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇

曾淵滄：「投資者倘想長綫收股息，本地公用股是最好的選擇。」

本地公用股可以避險，它們持有的投資項目有回報保障，由政府提供回報保障，每年收入有保障，故股價跌不下去。

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曾淵滄：港股真正壓力源於社會改造工程

曾淵滄指出，如果Omicron的死亡率很低，問題自然不大。所以Omicron對股市的影響，應該有如過去另一些變種病毒剛剛被發現時所帶來的壓力下一樣，只是短暫的壓力。港股真正的壓力依然是加息及來自中央的各種各樣的社會改造工程，所帶來的壓力。

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曾淵滄：不要玩溝淡遊戲

曾淵滄指出，美股仍不斷創新高，但是港股卻連連調整，相信來自中央的監控短期內沒有停止的迹象。他建議，有股在手而出現帳面虧損者千萬不好玩溝淡的遊戲。

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【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！

恒指公司早前宣布，恒指成份股將逐漸擴大至100隻，除了新增股份外，亦有公司被踢出恒指。

曾淵滄表示，「新世界 （00017） 在2003年曾被踢出恒指，其後不斷由低位回升，但我把握到果次機會，賺了近10倍。」

反映即使被恒指公司看淡的公司，也不一定是不值得投資。

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編輯：陳紫瑩

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