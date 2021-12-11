【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（附曾淵滄投資心法）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：抽新股要再等下（附曾淵滄揀收息股心法）

經過第三季的沉寂後，港股近日再度迎來新股上市潮，在第四季上市的譚仔 （02217） 、微創機器人 （02252） 上市後表現佳，或增添投資者抽新股的意欲。資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「抽新股都暫時未係時機，成個市道未復原，IPO都係唔好搞！」

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詳細內容，可點擊：【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇

曾淵滄：「投資者倘想長綫收股息，本地公用股是最好的選擇。」

本地公用股可以避險，它們持有的投資項目有回報保障，由政府提供回報保障，每年收入有保障，故股價跌不下去。

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曾淵滄：港股真正壓力源於社會改造工程

曾淵滄指出，如果Omicron的死亡率很低，問題自然不大。所以Omicron對股市的影響，應該有如過去另一些變種病毒剛剛被發現時所帶來的壓力下一樣，只是短暫的壓力。港股真正的壓力依然是加息及來自中央的各種各樣的社會改造工程，所帶來的壓力。

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曾淵滄：不要玩溝淡遊戲

曾淵滄指出，美股仍不斷創新高，但是港股卻連連調整，相信來自中央的監控短期內沒有停止的迹象。他建議，有股在手而出現帳面虧損者千萬不好玩溝淡的遊戲。

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【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！

恒指公司早前宣布，恒指成份股將逐漸擴大至100隻，除了新增股份外，亦有公司被踢出恒指。

曾淵滄表示，「新世界 （00017） 在2003年曾被踢出恒指，其後不斷由低位回升，但我把握到果次機會，賺了近10倍。」

反映即使被恒指公司看淡的公司，也不一定是不值得投資。

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編輯：陳紫瑩

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