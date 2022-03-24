【星級名家】曾淵滄：煤氣停派紅股 暫時唔好撈（一文盡覽不斷更新）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄評煤氣停派紅股影響

公用股煤氣 （00003） 日前宣布停派紅股，為2008年金融海嘯後，首度取消派紅股，令不少小股東大跌眼鏡，皆因紅股政策一直以來令煤氣擁有較高估值，消息公布後，煤氣股價已連跌兩日，跌幅更超過1成。

資深投資者、星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，煤氣不派紅股，令10幾年來一直持有的股東失望，加上受到疫情影響，香港本地食肆用氣需求減少，拖累收入下跌.....

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曾淵滄：金融委會議 消除中資股急跌壓力

國務院金融穩定發展委員會於上星期召開的會議，很大程度的消除了近日中資股股價急跌的壓力，香港本地企業股價的走勢得看個別企業的表現。

結果這項會議內容公布後，恒指於兩天內反彈3000點，大殺沽客大小鱷，在此之前，3月14日及15日恒指兩天大跌2000多點，此次會議收復了全部失地有餘。

這個會議暗示中央於去年推出的針對科網企業的反壟斷行動可能暫告一段落，反壟斷已經使到有關股份跌至非常低殘，相信這也不是中央願意看到的...

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曾淵滄：長和系又做大買賣

李嘉誠又做大買賣了，市傳李嘉誠旗下的長江基建 （01038） 、電能實業 （00006） 、長實 （01113） 將出售英國配電網，作價200億美元，這項傳聞使到長江基建、電能股價創出一年新高。

過去一年，大市一跌再跌，但是，李嘉誠旗下的長建與電能，卻能逆市創一年新高，這完全得歸功於李嘉誠做大買賣的功力......

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曾淵滄：轉入熊市最想沽的股

在大市逆轉時，大部分投資者最想沽出的股，是那些仍有利潤的股，也就是說，那些現價比去年低位仍然高許多的股，沽壓會最重。

眼看目前新經濟股股價一跌再跌，這些人就會產生不如先賣掉，鎖定利潤的念頭，是的，絕大部分的股民一見到大市轉入熊市，第一個想賣的股一定是仍有利潤的股，所以這類新經濟股短期內的確仍有巨大的沽售壓力....

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曾淵滄：美國不參戰 局勢壞極有限

2月24日，俄羅斯攻打烏克蘭，股市大跌，到了2月25日，就變成了個別發展，投資者開始比較冷靜地分析事態，認為不會爆發大規模戰爭，理由是美國決定不派兵到烏克蘭，任由烏克蘭這個弱小國家單獨面對俄羅斯大軍，因此，戰爭應該很快地可以結束。

美國不參戰，局勢壞極有限，美國會制裁俄羅斯，中國則保持中立，不斷呼籲大家克制，因此，美國的制裁應該也不會波及中國，對本地股市的影響有限....

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曾淵滄：14億中國人不能生活在沒有騰訊的日子

拜登上台之後，美國貿易代表戴琪多次指摘中國沒有完成2020年與特朗普簽下的中美首階段貿易協定，沒有買足美國要求的額外2,000億美元的產品，但與此同時，戴琪也公開說特朗普留下的關稅是今日美國高通脹的因素之一。

從這個角度來看，美國的關稅對中國已完全沒有打壓的作用，中國當然也沒有必要多買美國貨，更何況中國想買的美國高科技產品，美國根本就不願意賣給中國。 戴琪無計可施，日前就把騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 列為「惡名市場」...

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曾淵滄：實力雄厚內房具併購機遇

「三道紅綫」困擾了內房股好一段日子了。不過，形勢也開始明朗，部分內房股因此而得益，股價創新高，部分內房股股價也已大幅反彈。

有迹象顯示，多家內房企業的領導層開始認清形勢，面對現實，準備洽售手上優質物業，包括仍在發展中的物業及正在收租的物業，也有些內房企業更傳出賣盤.....

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曾淵滄：中型地產商將增加合作發展

政府土地供應在減少中，地價會愈搶愈貴，因此未來必有多家地產商合作成立財團參加招標，減低風險。

牛年恒指下跌21%，不過，中原城市領先指數卻上升5.3%，樓價跌不下，因此大部分地產股也一樣跌不下，而且股息率也不錯，因此本地地產股成了力托恒指的主要力量。

踏入虎年，許多人都會擔心加息，當然也擔心加息會影響樓價，中原城市領先指數在整個牛年是上升。但是，近幾個月則是連連下跌的，相信加息的陰影對樓價是有影響的。不過，近幾個月樓價下跌主要是二手樓，一手新盤仍未見到地產商減價促銷。

本地地產商與內地地產商最大的不同之處就是財力，內地地產商槓桿比例高，一遇上中央收緊貸款，馬上出問題。本地地產商就沒有這個問題，好些本地豪宅早已入伙仍未推出市場，這說明本地地產商財力雄厚，不急於套現。近日，多家本地地產商公布他們將於虎年推出的新盤，四大地產商......

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