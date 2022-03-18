【星級名家】曾淵滄：長和系又做大買賣 （一文盡覽不斷更新）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：長和系又做大買賣

李嘉誠又做大買賣了，市傳李嘉誠旗下的長江基建 （01038） 、電能實業 （00006） 、長實 （01113） 將出售英國配電網，作價200億美元，這項傳聞使到長江基建、電能股價創出一年新高。

過去一年，大市一跌再跌，但是，李嘉誠旗下的長建與電能，卻能逆市創一年新高，這完全得歸功於李嘉誠做大買賣的功力......

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曾淵滄：轉入熊市最想沽的股

在大市逆轉時，大部分投資者最想沽出的股，是那些仍有利潤的股，也就是說，那些現價比去年低位仍然高許多的股，沽壓會最重。

眼看目前新經濟股股價一跌再跌，這些人就會產生不如先賣掉，鎖定利潤的念頭，是的，絕大部分的股民一見到大市轉入熊市，第一個想賣的股一定是仍有利潤的股，所以這類新經濟股短期內的確仍有巨大的沽售壓力....

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曾淵滄：美國不參戰 局勢壞極有限

2月24日，俄羅斯攻打烏克蘭，股市大跌，到了2月25日，就變成了個別發展，投資者開始比較冷靜地分析事態，認為不會爆發大規模戰爭，理由是美國決定不派兵到烏克蘭，任由烏克蘭這個弱小國家單獨面對俄羅斯大軍，因此，戰爭應該很快地可以結束。

美國不參戰，局勢壞極有限，美國會制裁俄羅斯，中國則保持中立，不斷呼籲大家克制，因此，美國的制裁應該也不會波及中國，對本地股市的影響有限....

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曾淵滄：14億中國人不能生活在沒有騰訊的日子

拜登上台之後，美國貿易代表戴琪多次指摘中國沒有完成2020年與特朗普簽下的中美首階段貿易協定，沒有買足美國要求的額外2,000億美元的產品，但與此同時，戴琪也公開說特朗普留下的關稅是今日美國高通脹的因素之一。

從這個角度來看，美國的關稅對中國已完全沒有打壓的作用，中國當然也沒有必要多買美國貨，更何況中國想買的美國高科技產品，美國根本就不願意賣給中國。 戴琪無計可施，日前就把騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 列為「惡名市場」...

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曾淵滄：實力雄厚內房具併購機遇

「三道紅綫」困擾了內房股好一段日子了。不過，形勢也開始明朗，部分內房股因此而得益，股價創新高，部分內房股股價也已大幅反彈。

有迹象顯示，多家內房企業的領導層開始認清形勢，面對現實，準備洽售手上優質物業，包括仍在發展中的物業及正在收租的物業，也有些內房企業更傳出賣盤.....

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曾淵滄：中型地產商將增加合作發展

政府土地供應在減少中，地價會愈搶愈貴，因此未來必有多家地產商合作成立財團參加招標，減低風險。

牛年恒指下跌21%，不過，中原城市領先指數卻上升5.3%，樓價跌不下，因此大部分地產股也一樣跌不下，而且股息率也不錯，因此本地地產股成了力托恒指的主要力量。

踏入虎年，許多人都會擔心加息，當然也擔心加息會影響樓價，中原城市領先指數在整個牛年是上升。但是，近幾個月則是連連下跌的，相信加息的陰影對樓價是有影響的。不過，近幾個月樓價下跌主要是二手樓，一手新盤仍未見到地產商減價促銷。

本地地產商與內地地產商最大的不同之處就是財力，內地地產商槓桿比例高，一遇上中央收緊貸款，馬上出問題。本地地產商就沒有這個問題，好些本地豪宅早已入伙仍未推出市場，這說明本地地產商財力雄厚，不急於套現。近日，多家本地地產商公布他們將於虎年推出的新盤，四大地產商......

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