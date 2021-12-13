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【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版）

研究報告 16:08 2021/12/13

分享：

新冠肺炎疫情反覆，危機與機遇並存，有五大行業在近年成功跑出，前景利好。分別是：人工智能行業、製造業、醫療健康、大消費、碳中和。投資者宜多加留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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