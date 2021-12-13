【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第二版） 研究報告 12:43 2021/12/13 分享： 新冠肺炎疫情反覆，危機與機遇並存，有五大行業在近年成功跑出，前景利好。分別是：人工智能行業、製造業、醫療健康、大消費、碳中和。投資者宜多加留意。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 「入世」20年 中國新考驗 2021/12/11 「入世」20年 中國新考驗 炮製遏冬奧鬧劇 拜登算盤難打響 2021/12/11 炮製遏冬奧鬧劇 拜登算盤難打響 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（附曾淵滄投資心法） 2021/12/11 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（附曾淵滄投資心法） 你可能感興趣 「入世」20年 中國新考驗 01:00 2021/12/11 「入世」20年 中國新考驗 炮製遏冬奧鬧劇 拜登算盤難打響 01:00 2021/12/11 炮製遏冬奧鬧劇 拜登算盤難打響 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（附曾淵滄投資心法） 16:32 2021/12/11 【星級名家】一文盡覽曾淵滄對大市看法（附曾淵滄投資心法） 最新專欄文章 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7% 今日 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7% 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 今日 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 2021/12/11 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 2021/12/10 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 2021/12/09 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 中國市場 大行報告 硬件 市場動向 碳中和 汽車 疫情 人工智能 廣告 自動駕駛