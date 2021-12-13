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【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊

研究報告 08:00 2021/12/13

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不論是12月6日的中共中央政治局會議，以及12月8至10日的中央經濟工作會議，均提出「促進房地產業良性循環和健康發展」，被市場及券商視作中央對內房政策轉向的明確訊號，支持板塊見政策底反彈。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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