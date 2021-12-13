【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 研究報告 08:00 2021/12/13 分享： 不論是12月6日的中共中央政治局會議，以及12月8至10日的中央經濟工作會議，均提出「促進房地產業良性循環和健康發展」，被市場及券商視作中央對內房政策轉向的明確訊號，支持板塊見政策底反彈。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 恒大違約觸發融資鬆綁 內房股喜迎政策底 今日 恒大違約觸發融資鬆綁 內房股喜迎政策底 綠電股會跌 可伺機吸 今日 綠電股會跌 可伺機吸 你可能感興趣 恒大違約觸發融資鬆綁 內房股喜迎政策底 今日 00:01 恒大違約觸發融資鬆綁 內房股喜迎政策底 綠電股會跌 可伺機吸 今日 00:01 綠電股會跌 可伺機吸 最新專欄文章 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（持續更新） 今日 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（持續更新） 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7% 今日 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7% 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 2021/12/11 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 2021/12/10 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 2021/12/09 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 大行報告 市場動向 港股 撈底 中共中央政治局 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 中國