【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/13 分享： 港股上周自低位反彈，惟二萬四千點關口得而復失，展望2022年，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時預期，明年港股有機會回升，建議長綫投資者低撈科技股，包括ATMXJ，博明年翻身。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 2021/12/09 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 你可能感興趣 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 14:20 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【金市追縱】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第三版） 2021/12/11 【金市追縱】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第三版） 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/10 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 港股 經濟 收息股 反壟斷 恒生指數 阿里巴巴 美國 香港 新經濟 公用股