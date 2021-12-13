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【名家談科技股】星級名家曾淵滄　買ATMXJ博明年翻身

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/13

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港股上周自低位反彈，惟二萬四千點關口得而復失，展望2022年，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時預期，明年港股有機會回升，建議長綫投資者低撈科技股，包括ATMXJ，博明年翻身。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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