澳元 70美仙支持力強 名家專區 2021/12/13 分享： 澳央行於上周議息會議指，疫情不會扭轉澳洲經濟復甦步伐，並再沒提出2023年底前也不加息的言論。市場隨即估計，澳央行有機會於明年2月議息會議，率先終止每周40億澳元的買債方案，並於明年9月首作加息。有關 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 紐元 留意當地第三季GDP 今日 紐元 留意當地第三季GDP 你可能感興趣 歐洲風雲起 利美元 今日 01:00 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 01:00 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 01:00 英鎊 1.31美元暫有支持 最新專欄文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 加元 1.28至1.29之間吸納 今日 加元 1.28至1.29之間吸納 紐元 留意當地第三季GDP 今日 紐元 留意當地第三季GDP 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元