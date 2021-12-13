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澳元 70美仙支持力強

名家專區 2021/12/13

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澳央行於上周議息會議指，疫情不會扭轉澳洲經濟復甦步伐，並再沒提出2023年底前也不加息的言論。市場隨即估計，澳央行有機會於明年2月議息會議，率先終止每周40億澳元的買債方案，並於明年9月首作加息。有關

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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