紐元 留意當地第三季GDP

新西蘭副行長在上周二出言撑紐元，指強紐元可以幫助控制當地通脹風險。其作出言論之時，紐元滙價大約處於67.4美仙。明顯，紐央行似乎不想紐元滙價於67.4美仙水平進一步跌。本周四，新西蘭將公布第三季GDP

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