紐元 留意當地第三季GDP 名家專區 2021/12/13 分享： 新西蘭副行長在上周二出言撑紐元，指強紐元可以幫助控制當地通脹風險。其作出言論之時，紐元滙價大約處於67.4美仙。明顯，紐央行似乎不想紐元滙價於67.4美仙水平進一步跌。本周四，新西蘭將公布第三季GDP ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 你可能感興趣 歐洲風雲起 利美元 今日 01:00 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 01:00 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 01:00 英鎊 1.31美元暫有支持 最新專欄文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 加元 1.28至1.29之間吸納 今日 加元 1.28至1.29之間吸納 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元