加元 1.28至1.29之間吸納

加央行指，當地經濟於第四季仍充滿動力，但承認Omicron病毒及卑斯省水災是影響經濟的最大變數，必須待進一步觀察。基於加央行於上周議息會議，未有改變其對貨幣政策前景的看法，保持10月底議息會所提出，明

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