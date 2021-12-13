加元 1.28至1.29之間吸納 名家專區 2021/12/13 分享： 加央行指，當地經濟於第四季仍充滿動力，但承認Omicron病毒及卑斯省水災是影響經濟的最大變數，必須待進一步觀察。基於加央行於上周議息會議，未有改變其對貨幣政策前景的看法，保持10月底議息會所提出，明 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 你可能感興趣 歐洲風雲起 利美元 今日 01:00 歐洲風雲起 利美元 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 01:00 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 01:00 英鎊 1.31美元暫有支持 最新專欄文章 歐洲風雲起 利美元 今日 歐洲風雲起 利美元 紐元 留意當地第三季GDP 今日 紐元 留意當地第三季GDP 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元