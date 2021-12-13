歐洲風雲起 利美元 名家專區 2021/12/13 分享： 俄烏爆發戰爭危機，對外滙市場帶來的衝擊，料遠大於聯儲局貨幣政策決定。 本周，有五大央行議息，包括美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行、日本央行及瑞士央行，而重點當然落在聯儲局和歐央行身上。鑑於美國通脹嚴峻（ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 紐元 留意當地第三季GDP 今日 紐元 留意當地第三季GDP 你可能感興趣 歐元 1.14美元阻力非輕 今日 01:00 歐元 1.14美元阻力非輕 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 01:00 英鎊 1.31美元暫有支持 日圓 靠近115吸納 今日 01:00 日圓 靠近115吸納 最新專欄文章 加元 1.28至1.29之間吸納 今日 加元 1.28至1.29之間吸納 紐元 留意當地第三季GDP 今日 紐元 留意當地第三季GDP 澳元 70美仙支持力強 今日 澳元 70美仙支持力強 日圓 靠近115吸納 今日 日圓 靠近115吸納 英鎊 1.31美元暫有支持 今日 英鎊 1.31美元暫有支持 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元