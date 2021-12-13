  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲風雲起 利美元

名家專區 2021/12/13

分享：

俄烏爆發戰爭危機，對外滙市場帶來的衝擊，料遠大於聯儲局貨幣政策決定。

本周，有五大央行議息，包括美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行、日本央行及瑞士央行，而重點當然落在聯儲局和歐央行身上。鑑於美國通脹嚴峻（

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元 1.14美元阻力非輕
今日
歐元 1.14美元阻力非輕
英鎊 1.31美元暫有支持
今日
英鎊 1.31美元暫有支持
日圓 靠近115吸納
今日
日圓 靠近115吸納
澳元 70美仙支持力強
今日
澳元 70美仙支持力強
紐元 留意當地第三季GDP
今日
紐元 留意當地第三季GDP

你可能感興趣

歐元 1.14美元阻力非輕
今日 01:00
歐元 1.14美元阻力非輕
英鎊 1.31美元暫有支持
今日 01:00
英鎊 1.31美元暫有支持
日圓 靠近115吸納
今日 01:00
日圓 靠近115吸納

最新專欄文章

加元 1.28至1.29之間吸納
今日
加元 1.28至1.29之間吸納
紐元 留意當地第三季GDP
今日
紐元 留意當地第三季GDP
澳元 70美仙支持力強
今日
澳元 70美仙支持力強
日圓 靠近115吸納
今日
日圓 靠近115吸納
英鎊 1.31美元暫有支持
今日
英鎊 1.31美元暫有支持
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

大小股東齊心公司光彩！

下一篇文章

加元 1.28至1.29之間吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版