俄烏爆發戰爭危機，對外滙市場帶來的衝擊，料遠大於聯儲局貨幣政策決定。

本周，有五大央行議息，包括美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行、日本央行及瑞士央行，而重點當然落在聯儲局和歐央行身上。鑑於美國通脹嚴峻（

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