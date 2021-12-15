【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署

4大內銀股今年預測股息率超過8厘，相當吸引。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「內銀股向來派息穩定，倘投資者想作長綫收息，部署方面，可以觀望至明年3月公布業績之後。」

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