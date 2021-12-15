【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/15 分享： 4大內銀股今年預測股息率超過8厘，相當吸引。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「內銀股向來派息穩定，倘投資者想作長綫收息，部署方面，可以觀望至明年3月公布業績之後。」 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 00:01 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 17:14 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 12:54 2021/12/11 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 最新專欄文章 【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單（第二版） 2021/12/14 【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單（第二版） 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 2021/12/14 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版） 2021/12/14 【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版） 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 2021/12/14 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 港股 派息 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 人民幣 銀行 中國 人物專訪