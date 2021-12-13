【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7% 研究報告 08:07 2021/12/13 分享： 本周四，美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行將公布議息結果，雖然今次議息會議加息機會不大，但當中美、英的央行好大機會在2022年展開加息周期，2022年預測股息率約4.7厘、業務遍及全球多個國家及地區的英資銀行滙豐 （00005） 料可從中受惠，股價也在上周蓄勢上破下降軌（點擊圖片放大），值得讀者在本周初多加留意。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 滙豐擁三大動力 買定等議息 今日 滙豐擁三大動力 買定等議息 滙豐 中短期保守值47.85元 今日 滙豐 中短期保守值47.85元 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 00:01 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 滙豐擁三大動力 買定等議息 今日 00:01 滙豐擁三大動力 買定等議息 滙豐 中短期保守值47.85元 今日 00:01 滙豐 中短期保守值47.85元 最新專欄文章 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（持續更新） 今日 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（持續更新） 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 今日 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 2021/12/11 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第四版） 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 2021/12/10 【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附金股組合參考）（第四版） 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 2021/12/09 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 下降軌 潛在升幅 議息 加息 滙豐控股（00005） 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行 港股 股票