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【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約17.7%（第二版）

研究報告 12:40 2021/12/13

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承本文第一版所言，隨着貸款需求回升帶動、重組等因素帶動業務復甦，加上昔日因經濟差環境下作出的撥備有望進行回撥，令滙豐增加每股派息的能力提升。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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