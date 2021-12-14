【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單 財金猛人追蹤 16:05 2021/12/14 分享： 遠東發展 （00035） 逾6成收入來自售樓收入（點擊圖片放大），當中又以港人移民熱點的澳洲及英國為主（點擊圖片放大）。不過，遠東發展董事總經理孔祥達指，公司持股逾50%權益的BC Invest，為華人購買海外物業時提供按揭服務，續展現龐大潛力。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 遠東發展 未來3年141億等入帳 2021/12/13 遠東發展 未來3年141億等入帳 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 00:01 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 遠東發展 未來3年141億等入帳 00:01 2021/12/13 遠東發展 未來3年141億等入帳 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 最新專欄文章 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 今日 【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版） 今日 【金市追蹤】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素（第四版） 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 今日 【名家談科技股】星級名家曾淵滄 買ATMXJ博明年翻身 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 2021/12/11 【新股追揸沽】曾淵滄：抽新股IPO要再等下（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/11 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 物業按揭 物業 移民 遠東發展（00035） 澳洲 英國 海外物業 遠東發展 港股 股票