【海外吸金】遠東發展海外業務 點止賣樓咁簡單

遠東發展 （00035） 逾6成收入來自售樓收入（點擊圖片放大），當中又以港人移民熱點的澳洲及英國為主（點擊圖片放大）。不過，遠東發展董事總經理孔祥達指，公司持股逾50%權益的BC Invest，為華人購買海外物業時提供按揭服務，續展現龐大潛力。

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