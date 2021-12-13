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元朗站新盤 發展商價錢取態如何？

名家專區 09:00 2021/12/13

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元朗站新盤The YOHO Hub價單公布在即，價錢備受關注，究竟新地及港鐵今次定價取態如何？不妨可以從多個角度參考下！

...

欄名 : 樓市分析

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