元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 名家專區 09:00 2021/12/13 分享： 元朗站新盤The YOHO Hub價單公布在即，價錢備受關注，究竟新地及港鐵今次定價取態如何？不妨可以從多個角度參考下！ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 2021/12/06 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 你可能感興趣 12月新盤銷售放慢？ 10:53 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 11:58 2021/12/06 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12:53 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 最新專欄文章 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 2021/12/10 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 2021/12/06 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 納米樓未到窮途末路 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 中環舖市復甦 投資者率先起動 2021/12/02 中環舖市復甦 投資者率先起動 一手市場 The YOHO Hub發展項目 元朗 新地 港鐵 發展商