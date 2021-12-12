拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？

美國通脹持續高企，新出爐的11月消費物價指數（CPI）按年升6.8%，創39年高，聯儲局本周便議息，市場關注點難免落在貨幣政策上，惟造成通脹的重要因素之一，是供應鏈失衡，調整貨幣政策並不完全對症，在物流、航運方面下藥，效果會更直接，惟美國即將推行航運新規，有可能令供應鏈問題惡化。

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