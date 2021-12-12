拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 國際 22:08 2021/12/12 分享： 美國通脹持續高企，新出爐的11月消費物價指數（CPI）按年升6.8%，創39年高，聯儲局本周便議息，市場關注點難免落在貨幣政策上，惟造成通脹的重要因素之一，是供應鏈失衡，調整貨幣政策並不完全對症，在物流、航運方面下藥，效果會更直接，惟美國即將推行航運新規，有可能令供應鏈問題惡化。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 2021/12/10 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 你可能感興趣 告別默克爾 德國施政吹新風？ 21:52 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 16:15 2021/12/10 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 美股三座大山壓頂 科技股當災 20:39 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 最新專欄文章 國金札記 - 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/10 告別默克爾 德國施政吹新風？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 國金札記 - 3座大山壓頂 美科技股當災？ 2021/12/09 3座大山壓頂 美科技股當災？ 國金札記 - 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 2021/12/08 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 國金札記 - Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 2021/12/07 Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 經濟 基建 全球化 拜登 航運 通脹 美國 貿易 白宮