  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【共同富裕】雷軍退任多家小米關聯公司職務 只為專心造車？（第二版）

財金猛人追蹤 17:39 2021/12/13

分享：

雷軍接連退出多家小米 （01810） 關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，與此同時，小米有份投資的生態鏈公司智米科技已加入造車行列。雷軍此舉只為專心造車？相信背後並非如此簡單。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股
今日
曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股

你可能感興趣

曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股
今日 00:01
曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股

最新專欄文章

【追討損失】掟貨遲逾兩個月？ 思捷環球大股東羅琪茵告法巴索賠（第二版）
2021/12/10
【追討損失】掟貨遲逾兩個月？ 思捷環球大股東羅琪茵告法巴索賠（第二版）
【國策追蹤】中央「黑名單」勢掀中概股「逃港潮」 歐冠昇領港交所坐穩升浪？（附大行最新目標價）
2021/12/10
【國策追蹤】中央「黑名單」勢掀中概股「逃港潮」 歐冠昇領港交所坐穩升浪？（附大行最新目標價）
【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版）
2021/12/09
【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版）
【契媽股】人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬（第二版）
2021/12/07
【契媽股】人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬（第二版）
【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版）
2021/12/06
【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版）
雷軍 小米集團－W（01810） 共同富裕 港股

下一篇文章

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持Tesla停不了）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版