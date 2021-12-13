【共同富裕】雷軍退任多家關聯公司職務 只為專心造車？ 財金猛人追蹤 14:46 2021/12/13 分享： 雷軍接連退出多家小米 （01810） 關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，與此同時，小米有份投資的生態鏈公司智米科技已加入造車行列。雷軍此舉只為專心造車？相信背後並非如此簡單。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 你可能感興趣 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 今日 00:01 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 最新專欄文章 【追討損失】掟貨遲逾兩個月？ 思捷環球大股東羅琪茵告法巴索賠（第二版） 2021/12/10 【追討損失】掟貨遲逾兩個月？ 思捷環球大股東羅琪茵告法巴索賠（第二版） 【國策追蹤】中央「黑名單」勢掀中概股「逃港潮」 歐冠昇領港交所坐穩升浪？（附大行最新目標價） 2021/12/10 【國策追蹤】中央「黑名單」勢掀中概股「逃港潮」 歐冠昇領港交所坐穩升浪？（附大行最新目標價） 【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版） 2021/12/09 【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版） 【契媽股】人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬（第二版） 2021/12/07 【契媽股】人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬（第二版） 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 2021/12/06 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 雷軍 小米集團－W（01810） 共同富裕 港股