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歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？

國際 19:06 2021/12/13

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歐洲新一波新冠肺炎疫情已經爆發，多國為免再次陷入去年全面封城的困局，卻不希望重推太過擾民的防疫限制措施，剩下推高新冠疫苗接種率一條路可走。怎知傳染力更強而殺傷力未明的Omicron變種病毒突然殺至，頓時令推高接種率變得刻不容緩，強制接種更是山雨欲來。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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