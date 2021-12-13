歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 國際 19:06 2021/12/13 分享： 歐洲新一波新冠肺炎疫情已經爆發，多國為免再次陷入去年全面封城的困局，卻不希望重推太過擾民的防疫限制措施，剩下推高新冠疫苗接種率一條路可走。怎知傳染力更強而殺傷力未明的Omicron變種病毒突然殺至，頓時令推高接種率變得刻不容緩，強制接種更是山雨欲來。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 你可能感興趣 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 22:08 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 21:52 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 美股三座大山壓頂 科技股當災 20:39 2021/12/08 美股三座大山壓頂 科技股當災 最新專欄文章 國金札記 - 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 今日 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 國金札記 - 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/10 告別默克爾 德國施政吹新風？ 國金札記 - 3座大山壓頂 美科技股當災？ 2021/12/09 3座大山壓頂 美科技股當災？ 國金札記 - 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 2021/12/08 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 國金札記 - Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 2021/12/07 Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 疫情 請願示威 人權 新冠肺炎疫情 疫苗 德國 奧地利 歐洲