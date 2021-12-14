疫情再反彈  內地民眾今年又無法回家過年？

又近年關，然而內地疫情反復，近日河北、河南、廣東、廣西多地已經密集發出就地過年的倡議。這也是新冠疫情爆發兩年多來，內地多地第二次倡導「就地過年」。盡管不少民眾對嚴控疫情表示理解，但也有網民抱怨可能連續兩年無法回家過年，有人則認為此舉屬於「一刀切」的懶政，一則高讚評論問道︰國慶假期怎麼不見倡導「非必要不旅遊」？

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