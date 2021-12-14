疫情再反彈 內地民眾今年又無法回家過年？ 中國 09:00 2021/12/14 分享： 又近年關，然而內地疫情反復，近日河北、河南、廣東、廣西多地已經密集發出就地過年的倡議。這也是新冠疫情爆發兩年多來，內地多地第二次倡導「就地過年」。盡管不少民眾對嚴控疫情表示理解，但也有網民抱怨可能連續兩年無法回家過年，有人則認為此舉屬於「一刀切」的懶政，一則高讚評論問道︰國慶假期怎麼不見倡導「非必要不旅遊」？ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率 2021/12/11 【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率 【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」 2021/12/12 【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」 【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工 2021/12/13 【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工 你可能感興趣 【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率 11:01 2021/12/11 【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率 【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」 22:40 2021/12/12 【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」 【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工 10:22 2021/12/13 【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工 疫苗 新冠肺炎 口岸 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 肺炎 政治