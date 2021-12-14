信能增估值 政策穩經濟 名家專區 2021/12/14 分享： 昨日A、H股指數齊齊衝高回落，小心日內調整，但內地股市年底前仍偏好，國企指數仍有粉飾櫥窗空間，尤其中央明確明年經濟要「穩」，碳達峰碳中和依然是重點所在，光伏玻璃龍頭信義光能（00968）估值仍有上升空 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 2021/12/13 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 中字股實力談 - 上證望六年高 中金入市首選 2021/12/10 上證望六年高 中金入市首選 中字股實力談 - 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 2021/12/09 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 中字股實力談 - 耐世特被低估 今明年高增長 2021/12/09 耐世特被低估 今明年高增長 中字股實力談 - 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 2021/12/08 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 太陽能 太陽 信義光能（00968） 新能源 人民幣 板塊