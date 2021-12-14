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信能增估值 政策穩經濟

名家專區 2021/12/14

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昨日A、H股指數齊齊衝高回落，小心日內調整，但內地股市年底前仍偏好，國企指數仍有粉飾櫥窗空間，尤其中央明確明年經濟要「穩」，碳達峰碳中和依然是重點所在，光伏玻璃龍頭信義光能（00968）估值仍有上升空

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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