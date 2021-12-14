特首選戰熱門人選 何時才「埋班」？ 名家專區 2021/12/14 分享： 周日是立法會選舉投票，但大家更關注之後上場的特首選戰。 5年前的今天，時任財爺曾俊華剛遞辭職信兩天，準備參選特首，但整個特首選戰形勢，當時已明朗化，今次又如何？ 目前，下屆特首熱門人選，包括特首林鄭月娥、 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 紡織界議席激鬥 上演「兄弟復仇戰」? 2021/12/13 紡織界議席激鬥 上演「兄弟復仇戰」? 有政戲 - 立會選舉倒數 10區「必保名單」曝光？ 2021/12/10 立會選舉倒數 10區「必保名單」曝光？ 有政戲 - 港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？ 2021/12/09 港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？ 有政戲 - 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 2021/12/08 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 有政戲 - 夏出招一箭三鵰 針對美打「香港牌」 2021/12/07 夏出招一箭三鵰 針對美打「香港牌」 政治 林鄭月娥 北京 選舉 施政報告 工程 陳茂波 聖誕節 財政司 辭職