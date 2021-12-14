特首選戰熱門人選 何時才「埋班」？

周日是立法會選舉投票，但大家更關注之後上場的特首選戰。

5年前的今天，時任財爺曾俊華剛遞辭職信兩天，準備參選特首，但整個特首選戰形勢，當時已明朗化，今次又如何？

目前，下屆特首熱門人選，包括特首林鄭月娥、

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