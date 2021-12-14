只買保證高息內房股!

美股上周回升標普指數再創新高之後，周一晚上出現獲利回吐，三大指數開市後均下跌，午市道指跌約三百點。表現較差的是航空股和郵輪股，反映出市場又開始擔心「奧仔」的漫延會影響到國際間的出行。歐股則則先升後回，

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