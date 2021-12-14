只買保證高息內房股! 名家專區 02:30 2021/12/14 分享： 美股上周回升標普指數再創新高之後，周一晚上出現獲利回吐，三大指數開市後均下跌，午市道指跌約三百點。表現較差的是航空股和郵輪股，反映出市場又開始擔心「奧仔」的漫延會影響到國際間的出行。歐股則則先升後回， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 雪茄屁股收住十厘息先! 2021/12/10 雪茄屁股收住十厘息先! 投資坐標 - 「盈利王」回購兼恢復派息! 2021/12/08 「盈利王」回購兼恢復派息! 投資坐標 - 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 2021/12/07 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 投資坐標 - 優秀兼高息的醫療股! 2021/12/03 優秀兼高息的醫療股! 投資坐標 - 坐收高息待創科收成! 2021/12/01 坐收高息待創科收成! 東岳集團（00189） 嘉利國際（01050） 世茂服務（00873） 港股 派息 恒大 中遠海控（01919） 滬港聯合（01001） 安徽皖通（00995） 世茂集團（00813）