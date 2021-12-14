【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版

明日即12月15日內地將實現降準，但內地股市對人行降準（存款準備金率）反應「冷淡」，港股自降準消息落實後，恒指由低位彈逾千點後，降準落實前，不僅「打回原形」，更甚者236的重要支持也危危乎，中港股市齊齊綁架幣策？迫央媽再予市場給力？當然這是市場陰謀論，央行貨幣政策操作自有其特定的條件與考量。

回說內地貨幣政策，其實自這輪降準消息公布後，內地市場已熱議，央行後續行動，「減息」是不少券商在未來半年的預測。

至於內地減息的成事機會、條件、時點、幅度，節奏，以及對股市、債市影響，將是本篇焦點剖析。

第一版 人行減息的4大條件

條件1.內地沒有全域性通脹壓力：即全域性通脹（如2011年）壓力下行，或通脹低位（如2014至2015年），或結構性通脹（如2018至2019年）；

條件2.經濟下行壓力超預期：過去三輪減息基本對應著2012年、2014至2015年、2018至2019年三輪中國經濟下台階；

條件3.海外缺乏上行動力，整體偏弱；

條件4.海外貨幣政策環境邊際寬鬆。

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第二版將會從金融條件為各位剖析，內地降準後的減息機會及空間，以及2022年中國貨幣政策展望

報告來源：興業証券

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