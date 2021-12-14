  • 22°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【降準唔撐市】中港股市夾央媽減息？ 第三版

研究報告 16:30 2021/12/14

分享：

明日即12月15日內地將實現降準，但內地股市對人行降準（存款準備金率）反應「冷淡」，港股自降準消息落實後，恒指由低位彈逾千點後，降準落實前，不僅「打回原形」，更甚者236的重要支持也危危乎，中港股市齊齊綁架幣策？迫央媽再予市場給力？當然這是市場陰謀論，央行貨幣政策操作自有其特定的條件與考量。

回說內地貨幣政策，其實自這輪降準消息公布後，內地市場已熱議，央行後續行動，「減息」是不少券商在未來半年的預測。

至於內地減息的成事機會、條件、時點、幅度，節奏，以及對股市、債市影響，將是本篇焦點剖析。

第一版　人行減息的4大條件

條件1.內地沒有全域性通脹壓力：即全域性通脹（如2011年）壓力下行，或通脹低位（如2014至2015年），或結構性通脹（如2018至2019年）；

條件2.經濟下行壓力超預期：過去三輪減息基本對應著2012年、2014至2015年、2018至2019年三輪中國經濟下台階；

條件3.海外缺乏上行動力，整體偏弱；

條件4.海外貨幣政策環境邊際寬鬆。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

第二版將會從金融條件為各位剖析，內地降準後的減息機會及空間，以及2022年中國貨幣政策展望

報告來源：興業証券

 

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【2022年前瞻】新能源車產業鏈2022年機遇（第三版）
今日
【2022年前瞻】新能源車產業鏈2022年機遇（第三版）
【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房
今日
【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房
【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版）
2021/12/13
【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版）
【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊
2021/12/13
【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊
【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版）
2021/12/13
【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版）
存款準備金比率 中國人民銀行 經濟數據表現 經濟現象 市場動向 宏觀分析 大行報告 降準 貨幣政策 經濟

上一篇文章

【2022年前瞻】新能源車產業鏈2022年機遇（第三版）

下一篇文章

【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版