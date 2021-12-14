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【2022年前瞻】新能源車產業鏈2022年機遇（第三版）

研究報告 16:41 2021/12/14

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自中國落實雙碳目標，新能源汽車、智能電動車蓄勢待發，帶動行業前景。中國汽車工業協會（簡稱，中汽協）日前公布11月汽車銷量按年降9.1%至252.2萬輛，惟1-11月新能源汽車累計銷量299萬輛，按年增長166.8%，累計銷量滲透率提升至12.7%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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