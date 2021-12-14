【2022年前瞻】3條主綫謀定新能源車產業機遇（第三版） 研究報告 20:20 2021/12/14 分享： 自中國落實雙碳目標，新能源汽車、智能電動車蓄勢待發，帶動行業前景。中國汽車工業協會（簡稱，中汽協）日前公布11月汽車銷量按年降9.1%至252.2萬輛，惟1-11月新能源汽車累計銷量299萬輛，按年增長166.8%，累計銷量滲透率提升至12.7%。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 2021/12/13 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 2021/12/13 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 今日 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 你可能感興趣 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 16:42 2021/12/13 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 16:08 2021/12/13 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 最新專欄文章 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 今日 【央行手影】中港股市夾央媽減息？ 第四版 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 今日 【內房機遇】黑暗期將過 中經會利好 花旗薦4類跑出內房 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 2021/12/13 【撈底板塊】兩個中央會議出聲撐的見底板塊 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 2021/12/13 【投資前瞻】2022年 五大有潛力行業（第三版） 中國市場 市場動向 經濟 汽車 新能源 中國 電力 行業 新能源汽車銷量 電動車