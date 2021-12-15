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【投資前瞻】碳中和產業鏈2022年布局（附產業增長圖）

研究報告 08:10 2021/12/15

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雙碳目標背景下，當下碳中和相關產業板塊無疑是資本市場最高領域之一，值得跨年行情布局的領域。短期看，平安證券認為可留意估值偏低，且未來增速較快之板塊，更具配置價值。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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