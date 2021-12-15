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【股市探戈】降準 縮表 與大時代

財金猛人追蹤 09:08 2021/12/15

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自今年11月中起，全球市場走勢起伏甚大，其中主要原因受變種病毒Omicron以及鮑威爾的｢加快收水論｣影響。回顧歷史，由2010年至今的每月表現，12月通常都比較差，多種因素令投資者擔心2021年尾是否要迎接股市｢大時代｣ ？ 另一方面，中國央行今天起降低銀行存款準備金率0.5%，到底｢降準｣又會如何影響市場？

...

欄名 : 財來智有方

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