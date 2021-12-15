【股市探戈】降準 縮表 與大時代 財金猛人追蹤 09:08 2021/12/15 分享： 自今年11月中起，全球市場走勢起伏甚大，其中主要原因受變種病毒Omicron以及鮑威爾的｢加快收水論｣影響。回顧歷史，由2010年至今的每月表現，12月通常都比較差，多種因素令投資者擔心2021年尾是否要迎接股市｢大時代｣ ？ 另一方面，中國央行今天起降低銀行存款準備金率0.5%，到底｢降準｣又會如何影響市場？ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 財來智有方 最新專欄文章 【科技新勢代】未來你不可不知的5大趨勢 2021/12/08 【科技新勢代】未來你不可不知的5大趨勢 【加密貨幣】投資有竅門 2021/12/01 【加密貨幣】投資有竅門 【撈底攻略】中港股漸穩 要撈底咪淆底 2021/11/24 【撈底攻略】中港股漸穩 要撈底咪淆底 ｢收水｣未遏股市升 元宇宙成新投資課題 2021/11/17 ｢收水｣未遏股市升 元宇宙成新投資課題 【落閘收水】做好變陣 應對縮表恐慌 2021/11/03 【落閘收水】做好變陣 應對縮表恐慌 宏觀分析 市場動向 降準 經濟 中國人民銀行 指數 美股 加息 縮表 美國聯儲局