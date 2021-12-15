中移動高息 防守性一流 名家專區 2021/12/15 分享： 昨日A、H股指數下跌，國指隨時下試五年半低位8258點，防守性依然是震盪築底期間選擇之一，中國移動（00941）回A在即，除今年盈利可增6%以上，加上7厘以上息率，可說是長短皆宜之選。 中國移動今年首三 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 2021/12/14 恒指支持23500 中移動回A藍燈籠（第四版） 中字股實力談 - 信能增估值 政策穩經濟 2021/12/14 信能增估值 政策穩經濟 中字股實力談 - 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 2021/12/13 港股衝擊阻力位 上證挑戰六年高（第四版） 中字股實力談 - 上證望六年高 中金入市首選 2021/12/10 上證望六年高 中金入市首選 中字股實力談 - 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 2021/12/09 港股逼近阻力 恒指24500 國指8700（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 元宇宙 中國電信（00728） 中國移動（00941） 人民幣 證監會