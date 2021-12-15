中移動高息 防守性一流

昨日A、H股指數下跌，國指隨時下試五年半低位8258點，防守性依然是震盪築底期間選擇之一，中國移動（00941）回A在即，除今年盈利可增6%以上，加上7厘以上息率，可說是長短皆宜之選。

中國移動今年首三

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