中港通關VS美國加息 誰是樓市風向標 名家專區 09:00 2021/12/15 分享： 展望明年樓市，疫情因素逐漸淡去，美國加息、「收水」貨幣政策的轉向，對香港樓市前景因素影響較大，即使香港不跟隨加息，但若果金融市場震盪，亦將影響樓市氣氛。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩次樓價微調 2021/11/30 兩次樓價微調 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 樓價只升不跌期望 實難扭轉 2021/10/11 樓價只升不跌期望 實難扭轉 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 你可能感興趣 兩次樓價微調 01:00 2021/11/30 兩次樓價微調 二手樓價難大升 14:00 2021/10/31 二手樓價難大升 樓價只升不跌期望 實難扭轉 14:00 2021/10/11 樓價只升不跌期望 實難扭轉 最新專欄文章 專家樓論 - 大品牌棄旗艦舖 今日 大品牌棄旗艦舖 專家樓論 - 既是實力租客 又是潛在買家 2021/12/14 既是實力租客 又是潛在買家 專家樓論 - 樓市繼續反覆 2021/12/13 樓市繼續反覆 專家樓論 - 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 2021/12/10 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 專家樓論 - 繼續創新高 房策困局的年代 2021/12/09 繼續創新高 房策困局的年代 一手市場 經濟 新興市場 通脹 銀行 樓價 加息