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中港通關VS美國加息  誰是樓市風向標

名家專區 09:00 2021/12/15

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展望明年樓市，疫情因素逐漸淡去，美國加息、「收水」貨幣政策的轉向，對香港樓市前景因素影響較大，即使香港不跟隨加息，但若果金融市場震盪，亦將影響樓市氣氛。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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