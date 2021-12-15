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遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增

名家專區 2021/12/15

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Omicron變種病毒繼續迅速蔓延，病毒的特性開始變得清晰，專家初步共識是病毒的傳染力較強、毒性較弱，而且兩劑疫苗對Omicron未必足夠，須接種加強劑強化保護力，成各國政府制定新防疫政策的基礎，由此

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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