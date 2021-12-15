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月內通關仍樂觀 惟穗莞疫情添變數

名家專區 2021/12/15

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各方望眼欲穿的通關，在昨日的兩地對接會議後，仍通關無期；但接近政府消息指，本月底前落實的機會仍很大，只待中央拍板，但廣州和東莞出現新症，未知會否有變數。

政務司司長李家超昨日率團，赴深圳出席兩地對接會議

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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