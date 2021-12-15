月內通關仍樂觀 惟穗莞疫情添變數 名家專區 2021/12/15 分享： 各方望眼欲穿的通關，在昨日的兩地對接會議後，仍通關無期；但接近政府消息指，本月底前落實的機會仍很大，只待中央拍板，但廣州和東莞出現新症，未知會否有變數。 政務司司長李家超昨日率團，赴深圳出席兩地對接會議 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首選戰熱門人選 何時才「埋班」？ 2021/12/14 特首選戰熱門人選 何時才「埋班」？ 有政戲 - 紡織界議席激鬥 上演「兄弟復仇戰」? 2021/12/13 紡織界議席激鬥 上演「兄弟復仇戰」? 有政戲 - 立會選舉倒數 10區「必保名單」曝光？ 2021/12/10 立會選舉倒數 10區「必保名單」曝光？ 有政戲 - 港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？ 2021/12/09 港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？ 有政戲 - 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 2021/12/08 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 廣州 廣東省 口岸 李家超 東莞 配額