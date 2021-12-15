小股東顯實力後料派高息!

亞太區股市周二普遍跟隨早一晚美股回落，中港日韓均跌市，港股內房陰霾持續及科技股表現差，恒指跌三百餘點約1.3%，內地上證指數和深證指數均跌約0.5%。

黃昏後，歐美股市偏軟，投資者等待美國聯儲局明晚的會

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