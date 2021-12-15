小股東顯實力後料派高息! 名家專區 02:30 2021/12/15 分享： 亞太區股市周二普遍跟隨早一晚美股回落，中港日韓均跌市，港股內房陰霾持續及科技股表現差，恒指跌三百餘點約1.3%，內地上證指數和深證指數均跌約0.5%。 黃昏後，歐美股市偏軟，投資者等待美國聯儲局明晚的會 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 只買保證高息內房股! 2021/12/14 只買保證高息內房股! 投資坐標 - 雪茄屁股收住十厘息先! 2021/12/10 雪茄屁股收住十厘息先! 投資坐標 - 「盈利王」回購兼恢復派息! 2021/12/08 「盈利王」回購兼恢復派息! 投資坐標 - 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 2021/12/07 「神奇愛股」盈喜勁賺多兩倍！ 投資坐標 - 優秀兼高息的醫療股! 2021/12/03 優秀兼高息的醫療股! 東岳集團（00189） 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） A股 鮑威爾 回購 美股 中國燃氣（00384） 北京控股（00392） 東方表行（00398）