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小股東顯實力後料派高息!

名家專區 02:30 2021/12/15

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亞太區股市周二普遍跟隨早一晚美股回落，中港日韓均跌市，港股內房陰霾持續及科技股表現差，恒指跌三百餘點約1.3%，內地上證指數和深證指數均跌約0.5%。

黃昏後，歐美股市偏軟，投資者等待美國聯儲局明晚的會

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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