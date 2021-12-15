【騰訊中期息】騰訊研派中期息股東不受落? 全球科技巨企皆低息!（第二版）

騰訊（00700）董事局應主要馬化騰要求，明日開會商議派息中期息建議。騰訊昨下跌約1.5%後，今早段隨大市靠穩，中午倒跌近0.2%，報459元。對於派發中期息建議，投資者基本雖還未見大舉用腳投票，大致反應冷淡。

投資界對騰訊突建議派中期息有不少揣測，其中一種揣測是相信或與個別管理層股東響應「共同富裕」國策，捐贈部份股份支持共富建設工作有關。捐贈股份必須定期派息，才能提供足夠現金流支持共富計劃。

無論動機為何，有分析認為，以投資尋求高增長為賣點的科網巨企，一旦轉型為定期派息、甚至派發高股的股份，或意味管理層相信以投資追逐高增長的前景不再。這大概可以解釋，為何董事會商派中期息的消息傳出後，騰訊股價昨日先行下跌。

環球全球值最大的科網巨企，由Google（美：GOOGL）、Amazon（美：AMZN）到Meta（前稱：Facebook）（美：FB）、阿里巴巴 （09988） ，以至近年急速冒起的電動車龍頭Tesla（美：TSLA），都是清一色從未派發現金股息。騰訊每年派一次末期息，本已是少數例外。

即使蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）兩大全球市值最大的科技企巨派息季度股息，現價股息率亦低至約0.5%及0.8%，與騰訊股息率約0.4%差距不遠；全球龍頭晶片股台積電（台：2330）同派季度息，股息率約1.7%，已是全球科技巨企最高息股。

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